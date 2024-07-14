В Харькове сейчас разрушено 4,5 тыс. домов. По каждому из домов проводятся экспертизы, чтобы понять, будет ли целесообразно его восстанавливать, или сносить и строить новый на том же месте. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

В Харькове есть уникальный проект восстановления, который предусматривает возведение домов, которые будут построены с подземными паркингами, и они будут отвечать всем требованиям энергосбережения.

Детали

"Таких разрушений, которые есть в Харькове, нет ни в одном городе в Украине. Сегодня 4,5 тыс. домов разбиты. Мы по каждому дому делаем экспертизу. Это экспертиза, которая оценивает насколько возможно восстановить этот дом. Затем делаем финансовую экспертизу, которая оценивает расходы, которые нужно сделать, чтобы отстроить этот дом и, какие расходы необходимо сделать, чтобы построить новый дом. Когда речь идет о возведении нового дома и это стоит столько, сколько необходимо на его ремонт, то конечно мы будем строить новые дома. Мы имеем уникальный проект восстановления и это совсем другие дома, которые будут построены с подземными паркингами, и они будут отвечать всем требованиям энергосбережения. В каждом отдельном случае мы делаем все отдельно, чтобы и люди, и строители понимали, что будем делать", - сказал Терехов.

Дополнение

Ранее Игорь Терехов заявлял, что в Харькове дома, которые подверглись масштабным разрушениям и не подлежат восстановлению, будут сносить, а на их месте будут строить новые.

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