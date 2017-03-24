К эпицентру пожара на артскладах в Балаклее не может безопасно добраться пожарная техника - советник главы МВД

"Здесь единственное, что остается - это ждать, потому что радиус действия снарядов, которые там хранились, достаточно высокий, поэтому с вертолета этот пожар не угас. Туда невозможно подойти другой технике, я бы не стал переоценивать пожарные танки, они имеют очень ограниченный радиус действия. На самом деле, на пару километров до эпицентров взрывов, до сих складов невозможно подъехать подвергая опасности сотрудников ", - заявил И.Варченко.