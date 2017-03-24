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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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К эпицентру пожара на артскладах в Балаклее не может безопасно добраться пожарная техника - советник главы МВД

К эпицентру пожара на артскладах в Балаклее не может безопасно добраться пожарная техника - советник главы МВД

Киев • УНН

 • 9875 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. К эпицентру пожара на артиллерийских складах в Балаклее не может безопасно добраться пожарная техника, поэтому остается только ждать. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает УНН.

"Здесь единственное, что остается - это ждать, потому что радиус действия снарядов, которые там хранились, достаточно высокий, поэтому с вертолета этот пожар не угас. Туда невозможно подойти другой технике, я бы не стал переоценивать пожарные танки, они имеют очень ограниченный радиус действия. На самом деле, на пару километров до эпицентров взрывов, до сих складов невозможно подъехать подвергая опасности сотрудников ", - заявил И.Варченко.

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