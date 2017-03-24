По епіцентру пожежі на артскладах у Балаклії не може безпечно дістатися пожежна техніка – радник глави МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. До епіцентру пожежі на артилерійських складах у Балаклії не може безпечно дістатися пожежна техніка, тому залишається лише чекати. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає УНН.
“Тут єдине, що залишається — це чекати, бо радіус дії снарядів, які там зберігались, досить високий, тому з вертольоту цю пожежу не погасиш. Туди неможливо підійти іншій техніці, я би не став переоцінювати пожежні танки, вони мають дуже обмежений радіус дії. Насправді, на пару кілометрів до епіцентрів вибухів, до цих складів неможливо під’їхати не наражаючи на небезпеку співробітників”, — заявив І.Варченко.