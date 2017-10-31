По авто Окуевой выпустили 15 пуль, пять попали в активистку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По автомобилю Амины Окуевой преступники выпустили полтора десятка пуль, пять из них попали в активистку. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает УНН.
"Мы выяснили оружие, сейчас проводим отработки по количеству пуль. Могу отметить вам четко, что их было более полутора десятка. Осуществлены выстрелы из автоматического оружия очередью", - сказал Д.Чибисов.
По его словам, ориентировочное время преступления - 20:30.
"В результате полученных пяти выстрелов, которые попали в Амину Окуеву, она погибла. Один из них был смертельный, это было попадание в голову, остальные выстрелы - в другие части тела", - сказал Д.Чибисов.
По его словам, Адаму Осмаеву врачи провели операцию, и его жизни ничего не угрожает.
Кроме того, по данным прокурора, правоохранители установили пути отхода киллеров с места преступления.
Д.Чибисов отметил, что рассматривается две версии совершения убийства. Одна - совершение преступления российскими спецслужбами или подконтрольными им группировками. Вторая - расстрел группой лиц, причастным к покушению на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука.
Напомним, 30 октября погибла Амина Окуева. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.