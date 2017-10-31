По авто Окуевой выпустили 15 пуль, пять попали в активистку

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29259 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94571 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148769 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113499 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114655 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111405 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103455 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103355 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151741 просмотра

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По авто Окуевой выпустили 15 пуль, пять попали в активистку

По авто Окуевой выпустили 15 пуль, пять попали в активистку

Киев  •  УНН

 • 10680 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По автомобилю Амины Окуевой преступники выпустили полтора десятка пуль, пять из них попали в активистку. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает УНН.

"Мы выяснили оружие, сейчас проводим отработки по количеству пуль. Могу отметить вам четко, что их было более полутора десятка. Осуществлены выстрелы из автоматического оружия очередью", - сказал Д.Чибисов.

По его словам, ориентировочное время преступления - 20:30.

"В результате полученных пяти выстрелов, которые попали в Амину Окуеву, она погибла. Один из них был смертельный, это было попадание в голову, остальные выстрелы - в другие части тела", - сказал Д.Чибисов.

По его словам, Адаму Осмаеву врачи провели операцию, и его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, по данным прокурора, правоохранители установили пути отхода киллеров с места преступления.

Д.Чибисов отметил, что рассматривается две версии совершения убийства. Одна - совершение преступления российскими спецслужбами или подконтрольными им группировками. Вторая - расстрел группой лиц, причастным к покушению на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука.

Напомним, 30 октября погибла Амина Окуева. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.

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