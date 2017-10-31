По авто Окуєвої випустили 15 куль, п'ять влучили в активістку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. По автомобілю Аміни Окуєвої злочинці випустили півтора десятка куль, п’ять з них влучили в активістку. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передає УНН.
"Ми з'ясували зброю, зараз проводимо відпрацювання щодо кількості куль. Можу зазначити вам чітко, що їх було більше півтора десятка. Здійснено постріли з автоматичної зброї чергою", - сказав Д.Чібісов.
За його словами, орієнтовний час злочину - 20:30.
"Внаслідок отриманих п’яти пострілів, які влучили в Аміну Окуєву, вона загинула. Один з них був смертельний, ним було влучено в голову, інші постріли – в інші частини тіла", - сказав Д.Чібісов.
За його словами, Адаму Осмаєву лікарі провели операцію і його життю нічого не загрожує.
Крім того, за даними прокурора, правоохоронці встановили шляхи відходу кілерів з місця злочину.
Д.Чібісов зазначив, що розглядається дві версії вчинення вбивства. Одна – вчинення злочину російськими спецслужбами чи підконтрольними їм угрупованнями. Друга – розстріл групою осіб, причетною до замаху на життя народного депутата Ігоря Мосійчука.
Нагадаємо, 30 жовтня загинула Аміна Окуєва. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.