По авто Окуєвої випустили 15 куль, п'ять влучили в активістку

"Ми з'ясували зброю, зараз проводимо відпрацювання щодо кількості куль. Можу зазначити вам чітко, що їх було більше півтора десятка. Здійснено постріли з автоматичної зброї чергою", - сказав Д.Чібісов.

За його словами, орієнтовний час злочину - 20:30.

"Внаслідок отриманих п’яти пострілів, які влучили в Аміну Окуєву, вона загинула. Один з них був смертельний, ним було влучено в голову, інші постріли – в інші частини тіла", - сказав Д.Чібісов.

За його словами, Адаму Осмаєву лікарі провели операцію і його життю нічого не загрожує.

Крім того, за даними прокурора, правоохоронці встановили шляхи відходу кілерів з місця злочину.

Д.Чібісов зазначив, що розглядається дві версії вчинення вбивства. Одна – вчинення злочину російськими спецслужбами чи підконтрольними їм угрупованнями. Друга – розстріл групою осіб, причетною до замаху на життя народного депутата Ігоря Мосійчука.

Нагадаємо, 30 жовтня загинула Аміна Окуєва. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.