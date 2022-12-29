Плыли на лодках через реку: СБУ заблокировала схему побега уклонистов в ЕС

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Служба безопасности Украина совместно со спецслужбой Республики Молдова SIS (Служба информации и безопасности) заблокировала транснациональный канал нелегальной миграции в Евросоюз. За деньги злоумышленники предлагали украинским гражданам призывного возраста выехать за пределы Украины вне контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает сайт ведомства, информирует УНН.

Цитата

«Трафик» пролегал с территории Винницкой и Черновицкой областей в Молдову, а дальше «окольными путями» в страны ЕС. Один из маршрутов, который дельцы использовали для скрытого выезда – на лодках через местную пограничную реку. Стоимость таких услуг составила 4,5 тыс. долларов», – говорится в сообщении.

Детали 

Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда.

По данным следствия, к незаконной деятельности причастна транснациональная преступная группировка, специализирующаяся на организации каналов нелегальной миграции. В состав группы входили граждане Украины и Молдовы.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступления, в том числе деньги, полученные от «туристов». 

В рамках уголовного производства по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины ведется расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению и блокированию противоправных действий проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Дополнение

Служба безопасности ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате следственно-оперативных действий на Черниговщине разоблачены три организатора нелегального трафика. Ими оказались местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам уехать в Евросоюз под видом волонтеров. 

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