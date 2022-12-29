Пливли на човнах через річку: СБУ заблокувала схему втечі ухилянтів до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Служба безпеки Україна спільно зі спецслужбою Республіки Молдова SIS (Служба інформації та безпеки) заблокувала транснаціональний канал нелегальної міграції до Євросоюзу. За гроші зловмисники пропонували українським громадянам призовного віку виїхати за межі України поза контрольно-пропускними пунктами Про це повідомляє сайт відомства, інформує УНН.
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«Трафік» пролягав з території Вінницької та Чернівецької областей до Молдови, а далі «обхідними шляхами» в країни ЄС. Один із маршрутів, який ділки використовували для прихованого виїзду - на човнах через місцеву прикордонну річку. Вартість таких послуг становила від 4,5 тис. дол.», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду.
За даними слідства, до незаконної діяльності причетне транснаціональне злочинне угруповання, яке спеціалізується на організації каналів нелегальної міграції. До складу групи входили громадяни України та Молдови.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочину, зокрема гроші, одержані від «туристів».
У межах кримінального провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.
Заходи з викриття і блокування протиправних дій проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Доповнення
Служба безпеки ліквідувала ще один канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. У результаті слідчо-оперативних дій на Чернігівщині викрито трьох організаторів нелегального трафіку. Ними виявились місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів.