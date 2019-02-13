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Налогоплательщики Житомирской области заплатили более 360 млн грн военного сбора

Налогоплательщики Житомирской области заплатили более 360 млн грн военного сбора

Киев  •  УНН

 • 5662 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В 2018 году налогоплательщики Житомирской области перечислили в государственный бюджет 364,5 млн грн военного сбора. Об этом сообщает ГУ ГФС в Житомирской области, передает УНН.

"В течение 2018 года налогоплательщики Житомирской области направили на поддержку украинской армии 364,5 млн грн военного сбора", - говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что по сравнению с 2017 годом поступления военного сбора выросли на 22,4%, или на 66,6 млн грн.

По данным ГФС, с августа 2014 года (введен военный сбор - ред.) налогоплательщики области перечислили на обороноспособность страны более 1,1 млрд грн: в 2014 году - 52 млн грн, в 2015 - 185,8 млн грн, в 2016 - 233,5 млн грн, в 2017 - 1 млрд 297,9 млн грн.

Напомним, что закарпатцы оплатили более четверти миллиарда гривен военного сбора.

Налогоплательщики Днепропетровской области, в свою очередь, перечислили в государственный бюджет 1 млрд 718,2 млн грн военного сбора.

Отметим, что ФК "Динамо" за 5 лет не уплатил более 30 млн грн военного сбора. Такие данные, в частности, привел ветеран АТО Сергей Билошицкий. Он и другие боевые офицеры публично призвали владельцев футбольного клуба погасить задолженность и отойти от практики минимизации налогов путем использования оффшорных схем финансирования ФК.

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