Налогоплательщики Житомирской области заплатили более 360 млн грн военного сбора
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В 2018 году налогоплательщики Житомирской области перечислили в государственный бюджет 364,5 млн грн военного сбора. Об этом сообщает ГУ ГФС в Житомирской области, передает УНН.
"В течение 2018 года налогоплательщики Житомирской области направили на поддержку украинской армии 364,5 млн грн военного сбора", - говорится в сообщении.
В управлении сообщили, что по сравнению с 2017 годом поступления военного сбора выросли на 22,4%, или на 66,6 млн грн.
По данным ГФС, с августа 2014 года (введен военный сбор - ред.) налогоплательщики области перечислили на обороноспособность страны более 1,1 млрд грн: в 2014 году - 52 млн грн, в 2015 - 185,8 млн грн, в 2016 - 233,5 млн грн, в 2017 - 1 млрд 297,9 млн грн.
Напомним, что закарпатцы оплатили более четверти миллиарда гривен военного сбора.
Налогоплательщики Днепропетровской области, в свою очередь, перечислили в государственный бюджет 1 млрд 718,2 млн грн военного сбора.
Отметим, что ФК "Динамо" за 5 лет не уплатил более 30 млн грн военного сбора. Такие данные, в частности, привел ветеран АТО Сергей Билошицкий. Он и другие боевые офицеры публично призвали владельцев футбольного клуба погасить задолженность и отойти от практики минимизации налогов путем использования оффшорных схем финансирования ФК.