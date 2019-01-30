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Дніпропетровщина відчутно збільшила відрахування військового збору

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2018 році платники податків Дніпропетровської області перерахували до державного бюджету 1 млрд 718,2 млн грн військового збору. Про це повідомляє ГУ ДФС у Дніпропетровській області, передає УНН.

"Це перевищує фактичні показники 2017 року на 25,8%, або на 352,6 млн гривень", - наголосили в управлінні.

За даними ДФС, із серпня 2014 року (запроваджено військовий збір - ред.) платники податків області перерахували на обороноздатність країни майже 5,7 млрд грн: у 2014 році - 265 млн грн, у 2105 - 1 млрд 96 млн грн, у 2016 - 1 млрд 254,6 млн грн, у 2017 - 1 млрд 365,7 млн грн.

Як писав УНН, закарпатці сплатили понад чверть мільярда гривень військового збору.

Також нагадаємо, що юристи закликали гравців "Динамо" сплатити військовий збір у повному обсязі.

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