Дніпропетровщина відчутно збільшила відрахування військового збору
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2018 році платники податків Дніпропетровської області перерахували до державного бюджету 1 млрд 718,2 млн грн військового збору. Про це повідомляє ГУ ДФС у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Це перевищує фактичні показники 2017 року на 25,8%, або на 352,6 млн гривень", - наголосили в управлінні.
За даними ДФС, із серпня 2014 року (запроваджено військовий збір - ред.) платники податків області перерахували на обороноздатність країни майже 5,7 млрд грн: у 2014 році - 265 млн грн, у 2105 - 1 млрд 96 млн грн, у 2016 - 1 млрд 254,6 млн грн, у 2017 - 1 млрд 365,7 млн грн.
Як писав УНН, закарпатці сплатили понад чверть мільярда гривень військового збору.
Також нагадаємо, що юристи закликали гравців "Динамо" сплатити військовий збір у повному обсязі.