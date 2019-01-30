Днепропетровская область ощутимо увеличила отчисления военного сбора
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В 2018 году налогоплательщики Днепропетровской области перечислили в государственный бюджет 1 млрд 718,2 млн грн военного сбора. Об этом сообщает ГУ ГФС в Днепропетровской области, передает УНН.
"Это превышает фактические показатели 2017 года на 25,8%, или на 352,6 млн гривен", - отметили в управлении.
По данным ГФС, с августа 2014 года (введен военный сбор - ред.) налогоплательщики области перечислили на обороноспособность страны почти 5,7 млрд грн: в 2014 году - 265 млн грн, в 2105 - 1 млрд 96 млн грн, в 2016 - 1 млрд 254,6 млн грн, в 2017 - 1 млрд 365,7 млн грн.
Как писал УНН, закарпатцы оплатили более четверти миллиарда гривен военного сбора.
Также напомним, что юристы призвали игроков "Динамо" оплатить военный сбор в полном объеме.