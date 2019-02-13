Платники податків Житомирщини сплатили понад 360 млн грн військового збору

"Протягом 2018 року платники податків Житомирщини спрямували на підтримку української армії 364,5 млн грн військового збору", — йдеться у повідомленні.

В управлінні поінформували, що у порівнянні з 2017 роком надходження військового збору зросли на 22,4%, або на 66,6 млн грн.

За даними ДФС, із серпня 2014 року (запроваджено військовий збір — ред.) платники податків області перерахували на обороноздатність країни понад 1,1 млрд грн: у 2014 році — 52 млн грн, у 2015 — 185,8 млн грн, у 2016 — 233,5 млн грн, у 2017 — 1 млрд 297,9 млн грн.

Нагадаємо, що закарпатці сплатили понад чверть мільярда гривень військового збору.

Платники податків Дніпропетровської області, у свою чергу, перерахували до державного бюджету 1 млрд 718,2 млн грн військового збору.

Зауважимо, що ФК "Динамо" за 5 років не сплатив понад 30 млн грн військового збору. Такі дані, зокрема, навів ветеран АТО Сергій Білошицький. Він та інші бойові офіцери публічно закликали власників футбольного клубу погасити заборгованість і відійти від практики мінімізації податків шляхом використання офшорних схем фінансування ФК.