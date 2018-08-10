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Пластик стал причиной массовой гибели чаек в Латвии

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Пластиковые отходы наносят непоправимый ущерб окружающей среде, в частности - здоровью птиц. Об этом заявил член правления Латвийского фонда птиц Карлис Миллерс, передает УНН со ссылкой на местное издание mixnews.lv.

Пластик стал причиной массовой гибели чаек в Латвии

“В первую очередь страдают птицы, которые обитают рядом с человеком и питаются из мусорников или помоек. Они едят всё, что попадается, в том числе и пластиковые упаковки”, — отметил он.

В качестве примера Миллерс рассказал о недавнем случае массовой гибели чаек на озере Разнас.

“Две недели назад были на озере Разнас, где гнездятся серебристые чайки. Мы не поняли, что там произошло: одна, две, три мертвые птицы. В основном это были взрослые особи, а не птенцы, которые могли погибнуть по разным причинам. Мы осмотрели этих птиц, никаких ранений не было, а вот около желудка обнаружили странные пятна. Кругом валялся пластик, поэтому, скорее всего, причиной гибели птиц стали именно полиэтиленовые мешки и упаковки. Птицы наелись мусора, и их желудок просто не выдержал”, — обьяснил он.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире, и Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых — это тара, в частности пластиковая. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации у украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Бороться с пластиком большинству европейских стран помогает (залоговая) депозитная система сбора тары.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Кроме Германии, такая система успешно действует в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.

Украина, при наличии необходимого законопроекта, не может ввести такую систему уже полтора года.

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