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Пластик став причиною масової загибелі чайок в Латвії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Пластикові відходи завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу, зокрема - здоров'ю птахів. Про це заявив член правління Латвійського фонду птахів Карліс Міллерс, передає УНН з посиланням на місцеве видання mixnews.lv.

Пластик став причиною масової загибелі чайок в Латвії

"Насамперед страждають птахи, які мешкають поруч з людиною і харчуються із смітників. Вони їдять все, що знаходять, зокрема і пластикові упаковки", - зазначив він.

Як приклад Міллерс розповів про недавній випадок масової загибелі чайок на озері Разнас.

"Два тижні тому були на озері Разнас, де гніздяться сріблясті чайки. Ми не зрозуміли, що там сталося: одна, дві, три мертві птахи. В основному це були дорослі особини, а не пташенята, які могли загинути через різні причини. Ми оглянули цих птахів, ніяких поранень не було, а ось біля шлунка виявили дивні плями. Кругом валявся пластик, тому, швидше за все, причиною загибелі птахів стали саме поліетиленові мішки і упаковки. Птахи наїлися сміття, і їх шлунок просто не витримав", - пояснив він.

Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн в світі, і Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара, зокрема пластикова. Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації у українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.

Боротися з пластиком більшості європейських країн допомагає (заставна) депозитна система збору тари.

Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Крім Німеччини, така система успішно діє в Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.

Україна, при наявності необхідного законопроекту, не може ввести таку систему вже півтора року.

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