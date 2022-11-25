Планировал передать россиянам данные о сотрудниках силовых ведомств Украины: СБУ задержала экс-чиновника МВД

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“В настоящее время задержанному планируется сообщение о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного Кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились сотрудниками военной контрразведки и следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что с началом полномасштабной агрессии предатель проживал на территории Белой Церкви (Киевская область), был активным сторонником “русского мира”. Подозреваемый планировал стать главным полицейским" столицы и Киевской области в случае захвата региона.

Он находился на прямом контакте с российским диверсантом игорем беслером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой “милиции днр”. Именно по их “наводке” задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения “Азов”, а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как отмечается, кроме картотеки украинских “силовиков” он собирал информацию и о важных объектах ВСУ: базы, склады, арсеналы, места их расположения. Во время обысков у фигуранта уголовного дела обнаружен пистолет Макарова, символику террористической организации “днр” и запрещенной в Украине коммунистической партии.

Дополнение

Правоохранительные органы задержали в Киеве российского агента, прибывшего из временно оккупированного Крыма.