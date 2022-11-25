Планував передати росіянам дані про співробітників силових відомств України: СБУ затримала ексчиновника МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Військова контррозвідка та слідчі СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора. Зрадник планував передати росіянам флеш-карту із засекреченою інформацією про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України. Про це повідомляє СБУ, інформує УНН.
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“Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники військової контррозвідки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України”, — ідеться у повідомленні.
Деталі
Встановлено, з початком повномасштабної агресії зрадник проживав на території Білої Церкви (Київська область), був активним прибічником “русского мира”. Підозрюваний планував стати “головним поліцейським” столиці та Київської області у разі захоплення регіону.
Він перебував на прямому контакті із російським диверсантом ігорем безлером, а також підтримував дружні зв’язки з іншими представниками так званої “міліції днр”. Саме за їхньою “наводкою” затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху “Азов”, а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Як зазначається, окрім картотеки українських “силовиків”, він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали, місця їх розташування. Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації “днр” та забороненої в Україні комуністичної партії.
Доповнення
Правоохоронні органи затримали у Києві російського агента, який прибув з тимчасово окупованого Криму.