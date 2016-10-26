Плантацию снотворного мака обнаружили в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили плантацию снотворного мака в Славянском районе Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Во время обыска у жителя с. Крестище оперативники спецслужбы изъяли почти 10 кг маковой соломки. По словам злоумышленника, он выращивал мак для переработки его в наркотик и продажи.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.