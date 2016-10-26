Плантацію снотворного маку виявили в районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили плантацію снотворного маку у Слов’янському районі Донеччини. Про це УНН повідомили у перс-службі СБУ.
Під час обшуку у мешканця с. Хрестище оперативники спецслужби вилучили майже 10 кг макової соломки. За словами зловмисника, він вирощував мак для переробки його в наркотик і продажу.
За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.