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Плановых мало: Киев и семь областей переводят на аварийные отключения

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве и семи областях северного и центрального регионов Украины с 9:30 начались аварийные отключения электроэнергии, а плановые графики почасовых отключений действуют по всей территории Украины, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"С 09:30 применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Детали

В компании объяснили, что дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефициту электроэнергии в энергосистеме. "Возникает угроза аварий, не менее сложных, чем случившиеся из-за обстрелов врага", - отметили в Укрэнерго.

"Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию по отключениям именно в вашем регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго)", - добавили в компании.

Дополнение

Ранее в Укрэнерго указывали, что 8 ноября в течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

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