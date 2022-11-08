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Відключення світла сьогодні торкнуться Києва та низки областей: оприлюднили перелік

Відключення світла сьогодні торкнуться Києва та низки областей: оприлюднили перелік

Київ • УНН

 • 880927 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Планові відключення світла сьогодні, 8 листопада, будуть у Києві та кількох областях, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"8 листопада, протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається", - повідомили в Укренерго.

При цьому у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, ЧернівецькійОдеській областях також повідомили про впровадження сьогодні, 8 листопада, графіків погодинного відключення електроенергії.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій, вказали в Укренерго.

Доповнення

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

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