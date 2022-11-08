Відключення світла сьогодні торкнуться Києва та низки областей: оприлюднили перелік

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"8 листопада, протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається", - повідомили в Укренерго.

При цьому у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Одеській областях також повідомили про впровадження сьогодні, 8 листопада, графіків погодинного відключення електроенергії.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій, вказали в Укренерго.

Доповнення

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