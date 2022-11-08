Отключения света сегодня коснутся Киева и ряда областей: обнародовали список
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Плановые отключения света сегодня, 8 ноября, будут в Киеве и в нескольких областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"8 ноября, в течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введение графиков аварийных отключений пока не предусматривается", - сообщили в Укрэнерго.
При этом в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Одесской областях также сообщили о введении сегодня, 8 ноября, графиков почасового отключения электроэнергии.
Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий, указали в Укрэнерго.
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