Отключения света сегодня коснутся Киева и ряда областей: обнародовали список

Детали

"8 ноября, в течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введение графиков аварийных отключений пока не предусматривается", - сообщили в Укрэнерго.

При этом в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Одесской областях также сообщили о введении сегодня, 8 ноября, графиков почасового отключения электроэнергии.

Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий, указали в Укрэнерго.

Дополнение

россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.