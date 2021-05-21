Полузащитник сборной Украины признан лучшим футболистом месяца Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Полузащитник бергамской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский признан MVP (самым ценным игроком) мая в итальянской Серии А. Об этом сообщает официальный сайт турнира, передает УНН.
Детали
В четырех майских матчах украинский футболист забил два мяча и отдал три результативные передачи. Такое выступление нашего соотечественника помогло "Аталанте" получить три выигрыша при одной ничьей.
Всего же в сезоне 2020/2021 Малиновский сыграл за "Аталанту" 42 поединка, забил 10 мячей и отдал 11 результативных пасов.
Дополнение
"Аталанта" за тур до завершения серии А с 78 набранными очками уступает лишь миланскому "Интеру".