Півзахисника збірної України визнано найкращим футболістом місяця Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Півзахисника бергамської "Аталанти" та національної збірної України Руслана Маліновського визнано MVP (найціннішим гравцем) травня в італійській Серії А. Про це повідомляє офіційний сайт турніру, передає УНН.
Деталі
У чотирьох травневих матчах український футболіст забив два м’ячі та віддав три результативні передачі. Такий виступ нашого співвітчизника допоміг "Аталанті" отримати три виграші при одній нічиїй.
Загалом же в сезоні-2020/2021 Маліновський зіграв за "Аталанту" 42 поєдинки, забив 10 м’ячів та віддав 11 результативних пасів.
Доповнення
"Аталанта" за тур до завершення Серії А з 78 набраними очками поступається лише міланському "Інтеру".