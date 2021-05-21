Півзахисника збірної України визнано найкращим футболістом місяця Серії А

Деталі

У чотирьох травневих матчах український футболіст забив два м’ячі та віддав три результативні передачі. Такий виступ нашого співвітчизника допоміг "Аталанті" отримати три виграші при одній нічиїй.

Загалом же в сезоні-2020/2021 Маліновський зіграв за "Аталанту" 42 поєдинки, забив 10 м’ячів та віддав 11 результативних пасів.

Доповнення

"Аталанта" за тур до завершення Серії А з 78 набраними очками поступається лише міланському "Інтеру".