Полузащитник "Динамо" заявил о нехватке удачи в матче с "Бенфикой"

"Бенфика" больше атаковала, держала мяч у нашей штрафной, но где-то с 20-й минуты нам удалось перехватить инициативу. Хорошо выбегал в контратаки Гонсалес, были прострелы. Но было сложно с техническими игроками соперника. Пропустили с пенальти, а свой не забили. Без удачи в футбол играть трудно", - признал футболист.

Напомним, для выхода команды Сергея Реброва в 1/8 финала Лиги чемпионов необходимо победить на выезде "Наполи" с разницей в два гола (или 3:2, 4:3) и дома обыграть турецкий "Бешикташ" при обязательном условии того, что португальская "Бенфика" последовательно выигрывает в гостях у "Бешикташа" и на своем поле в "Наполи".