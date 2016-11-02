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15 марта, 19:03 • 114862 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165503 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137289 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129793 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112563 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105328 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101332 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Полузащитник "Динамо" заявил о нехватке удачи в матче с "Бенфикой"

Полузащитник "Динамо" заявил о нехватке удачи в матче с "Бенфикой"

Киев • УНН

 • 9126 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. После выездного поражения от лиссабонской "Бенфики" (0:1) полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка сделал анализ поединка, передает УНН со ссылкой на сайт "Динамо".

"Бенфика" больше атаковала, держала мяч у нашей штрафной, но где-то с 20-й минуты нам удалось перехватить инициативу. Хорошо выбегал в контратаки Гонсалес, были прострелы. Но было сложно с техническими игроками соперника. Пропустили с пенальти, а свой не забили. Без удачи в футбол играть трудно", - признал футболист.

Напомним, для выхода команды Сергея Реброва в 1/8 финала Лиги чемпионов необходимо победить на выезде "Наполи" с разницей в два гола (или 3:2, 4:3) и дома обыграть турецкий "Бешикташ" при обязательном условии того, что португальская "Бенфика" последовательно выигрывает в гостях у "Бешикташа" и на своем поле в "Наполи".

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