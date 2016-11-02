Півзахисник "Динамо" заявив про нестачу удачі в матчі з “Бенфікою”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Після виїзної поразки від лісабонської “Бенфіки” (0:1) півзахисник київського “Динамо” Сергій Рибалка зробив аналіз поєдинку, передає УНН з посиланням на сайт “Динамо”.
“Бенфіка” більше атакувала, тримала м’яч біля нашого штрафного, але десь з 20-ї хвилини нам вдалося перехопити ініціативу. Добре вибігав в контратаки Гонсалес, були простріли. Але було складно з технічними гравцями суперника. Пропустили з пенальті, а свій не забили. Без удачі в футбол грати важко“, — визнав футболіст.
Нагадаємо, для виходу команди Сергія Реброва в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів необхідно перемогти на виїзді “Наполі” з різницею у два голи (або 3:2, 4:3) і вдома обіграти турецький “Бешикташ” при обов’язковій умові того, що португальська “Бенфіка” послідовно виграє в гостях у “Бешикташа” і на своєму полі у “Наполі”.