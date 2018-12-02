Полузащитник Безус забил гол во второй подряд игре чемпионата Бельгии

Наш игрок появился в старте гостевой встречи своего "Сент-Труйден" с "Антверпеном" и при счете 1:1 ближе к концу тайма отличился победным мячом. Безус на скорости ворвался в штрафную и откликнулся на разрезную передачу Гарсии, сыграл на опережение и протолкнул мяч мимо стража ворот. Сам Гарсия также забил (74 мин) - 3:1.



Примечательно, что в прошлом туре Безус отметился забитым мячом и ассистом.



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Заметим, что "Сент-Труйден" набрал 30 очков - 5 ступень, а "Антверпен" с 32 идет вторым.