Полузащитник Безус забил гол во второй подряд игре чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Экс-футболист "Днепра" Роман Безус продолжил удачную серию выступлений в рамках чемпионата Бельгии по футболу, передает корреспондент УНН.
Наш игрок появился в старте гостевой встречи своего "Сент-Труйден" с "Антверпеном" и при счете 1:1 ближе к концу тайма отличился победным мячом. Безус на скорости ворвался в штрафную и откликнулся на разрезную передачу Гарсии, сыграл на опережение и протолкнул мяч мимо стража ворот. Сам Гарсия также забил (74 мин) - 3:1.
Примечательно, что в прошлом туре Безус отметился забитым мячом и ассистом.
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Заметим, что "Сент-Труйден" набрал 30 очков - 5 ступень, а "Антверпен" с 32 идет вторым.