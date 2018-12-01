ФІФА жорстко лімітує кількість оренд в футболі

Керівництво організації стверджує, що кожен з клубів не зможе оформити за сезон більше 6-8 орендних контрактів. Крім того, між двома окремо взятими командами неможна буде заключити більше 2-х орендних угод.

Дані правила будуть введені з метою припинення практики фінансової експлуатації футболістів, що заважає гравцям розкрити свій потенціал.

Зазначається, що нові правила мають вступити в силу починаючи з сезону 2020-21 років задля того, щоб клуби змогли підготуватися до даного нововведення.

Примітно, що за інформацією Transfermarkt італійська “Атланта” у нинішньому сезоні віддала в оренду одразу 54 футболісти із приблизною сумарною вартістю в 98 млн. євро. Пальму першості за кількістю взятих гравців в оренду втримує корейський ФК “Санджу Санму” — 29.

Відзначимо, що в Україні лідером з роздачі гравців в оренду є “Шахтар” і “Динамо” — 26 і 15 гравців відповідно. Беруть в оренду частіше всіх “Арсенал” (10) і “Маріуполь” (8).