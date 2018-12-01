ФИФА жестко лимитирует количество аренд в футболе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) начала подготовку к новым ограничениям в клубном футболе связанных с уменьшением количество арендных соглашений, сообщает УНН со ссылкой на The Times.
Руководство организации утверждает, что каждый из клубов не сможет оформить за сезон более 6-8 арендных контрактов. Кроме того, между двумя отдельно взятыми командами нельзя будет заключить более 2-х арендных соглашений.
Данные правила будут введены с целью прекращения практики финансовой эксплуатации футболистов, мешает игрокам раскрыть свой потенциал.
Отмечается, что новые правила должны вступить в силу начиная с сезона 2020-21 годов для того, чтобы клубы смогли подготовиться к данному новшеству.
Примечательно, что по информации Transfermarkt итальянский “Атланта” в нынешнем сезоне отдала в аренду сразу 54 футболиста с приблизительной суммарной стоимостью в 98 млн. Евро. Пальму первенства по количеству взятых игроков в аренду удерживает корейский ФК “Санджу Санму” — 29.
Отметим, что в Украине лидером по раздаче игроков в аренду является “Шахтер” и “Динамо” — 26 и 15 игроков соответственно. Берут в аренду чаще всех “Арсенал” (10) и “Мариуполь” (8).