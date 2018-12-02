Півзахисник Безус забив гол у другій поспіль грі чемпіонату Бельгії

Наш гравець з'явився у старті гостьової зустрічі свого "Сент-Труйдена" із "Антверпеном" і при рахунку 1:1 ближче до завершення тайму відзначився переможним м'ячем. Безус на швидкості увірвався до штрафної і відгукнувся на розрізну передачу Гарсії, зіграв на випередження та проштовхнув м'яч повз стража воріт. Сам Гарсія також забив (74 хв) – 3:1.



Примітно, що у минулому турі Безус відзначився забитим м'ячем та асистом.



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Зауважимо, що "Сент-Труйден" набрав 30 очок – 5 сходинка, а "Антверпен" з 32-ма йде другим.