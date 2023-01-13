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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Северная Македония закупит у Турции десятки гаубиц

Киев • УНН

 • 368538 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Северная Македония заказала Турции три батареи с 18 гаубицами «Боран», пишет Anadolu, передает УНН.

Северная Македония закупит у Турции десятки гаубиц

Детали

Этот шаг является частью перевооружения артиллерийских дивизий Северной Македонии.

«Армия Северной Македонии переживает серьезную модернизацию. Благодаря военной помощи США и Германии она перевооружается новыми боевыми системами, созданными на основе технологий, которые в значительной степени являются наследием Холодной войны, полученным от Украины в 2001 году. Это будут гаубицы «Боран», для пехоты, американские боевые машины «Страйкер» и «JLTV», для ПВО - французский ракетный комплекс «Мистраль-3», - говорится в сообщении.

Первая батарея из шести гаубиц «Боран» прибудет через два года, а остальные две батареи - в период с 2029 по 2031 год.

Северная Македония в настоящее время имеет один легкий пехотный батальон с подкреплением, включая батарею устаревших гаубиц M2A1 для выполнения некоторых задач в рамках НАТО и международных миссий.

Добавим

Дальность стрельбы турецких гаубиц составляет 17 километров, а скорострельность - до шести ракет в минуту.

Северная Македония, самый молодой член НАТО, стала частью альянса в марте 2020 года, после того, как Греция на долгие годы заблокировала ее вступление из-за прежнего названия страны.

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