Північна Македонія закупить у Туреччини десятки гаубиць

Деталі

Цей крок є частиною переозброєння артилерійських дивізій Північної Македонії.

«Армія Північної Македонії переживає серйозну модернізацію. Завдяки військовій допомозі США та Німеччини вона переозброюється новими бойовими системами, створеними на основі технологій, які значною мірою є спадщиною Холодної війни, отриманою від України у 2001 році. Це будуть гаубиці «Боран», для піхоти, американські бойові машини «Страйкер» і «JLTV», для ППО - французький ракетний комплекс «Містраль-3», - йдеться в повідомленні.

Перша батарея із шести гаубиць «Боран» прибуде за два роки, а решта двох батарей - у період з 2029 по 2031 рік.

Північна Македонія в даний час має один легкий піхотний батальйон з підкріпленням, включаючи батарею застарілих гаубиць M2A1 для виконання деяких завдань у рамках НАТО та міжнародних місій.

Додамо

Дальність стрілянини турецьких гаубиць становить 17 кілометрів, а скорострільність - до шести ракет на хвилину.

Північна Македонія, наймолодший член НАТО, стала частиною альянсу в березні 2020 року, після того, як Греція на довгі роки заблокувала її вступ через колишню назву країни.