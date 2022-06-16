Северная Корея сообщила о вспышке неизвестной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В четверг Северная Корея сообщила о вспышке неизвестного кишечного заболевания, передает УНН.
Детали
Лидер Ким Чен Ын пожертвовал лекарства из личных запасов своей семьи, чтобы помочь людям, страдающим «острой кишечной эпидемией» в южном портовом городе Хэджу, сообщило государственное Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).
Однако ЦТАК не уточняет количество инфицированных людей.
Ким призвал чиновников «сдержать эпидемию как можно быстрее… приняв слаженные меры по карантину подозрительных случаев».
Ближний союзник Пхеньяна Китай направил стране медицинскую помощь.
Дополнение
С тех пор, как в прошлом месяце была подтверждена первая вспышка COVID-19 в КНДР, общее количество случаев заболевания в настоящее время возросло до более чем 4,55 миллиона, включая 73 случая смерти.
Северная Корея десятилетиями находилась под жесткими международными санкциями из-за своих ядерных программ, что нанесло ущерб всем аспектам жизни в стране с населением около 25 миллионов человек.