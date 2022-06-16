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Північна Корея повідомила про спалах невідомої хвороби

Північна Корея повідомила про спалах невідомої хвороби

Київ • УНН

 • 188243 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У четвер Північна Корея повідомила про спалах невідомого кишкового захворювання, передає УНН.

Деталі

Лідер Кім Чен Ин пожертвував ліки з особистих запасів своєї сім'ї, щоб допомогти людям, які страждають від «гострої кишкової епідемії» у південному портовому місті Хеджу, повідомило державне Центральне інформаційне агентство Кореї (ЦТАК).

Проте ЦТАК не уточняє кількість інфікованих людей.

Кім закликав чиновників «стримати епідемію якнайшвидше… вживши злагоджених заходів щодо карантину підозрілих випадків».

Близький союзник Пхеньяна Китай направив країні медичну допомогу.

Доповнення

З тих пір, як минулого місяця був підтверджений перший спалах COVID-19 в КНДР, загальна кількість випадків захворювання в даний час зросла до більш ніж 4,55 мільйона, включаючи 73 випадки смерті.

Північна Корея десятиліттями знаходилася під жорсткими міжнародними санкціями через свої ядерні програми, що завдало збитків усім аспектам життя в країні з населенням близько 25 мільйонів людей.

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