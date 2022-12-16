Северная Корея готовится к проведению военного парада

ukru
Эксклюзив
16:00 • 42981 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 110507 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 119284 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 106329 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101475 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 84371 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110174 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135763 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122891 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136615 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 130928 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 127366 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 112603 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 56429 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 41660 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225042 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255635 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194322 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 199917 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235356 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 56423 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 112602 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117922 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125584 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140774 просмотра
Актуальное
Северная Корея готовится к проведению военного парада

Северная Корея готовится к проведению военного парада

Киев • УНН

 • 496346 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Тысячи северокорейских солдат начали широкомасштабную подготовку к военному параду, который, вероятно, состоится в ближайшие недели или месяцы, согласно анализу недавних спутниковых снимков, проведенному NK Pro, передает УНН.

Детали

Отмечается, что военный парад станет пятым в стране за последние три года.

Снимки Planet Labs показывают, что учения начались в первую неделю декабря на военном полигоне Мирим на юго-востоке Пхеньяна и продолжались до среды.

На них уже отрабатывались полномасштабные марши с участием более 11 000 солдат.

Также временный лагерь для военных или административного персонала появился между 2 и 5 декабря во дворе недостроенного отеля, что свидетельствует о начале подготовки к параду.

6 декабря на открытой лужайке, прилегающей к плацу, появились ряды возможных транспортных средств, которые использовались для перевозки солдат между полигоном и местом проведения парада в центре Пхеньяна, являющегося еще одним обязательным мероприятием, которое проводилось перед прошлыми военными парадами.

На снимках Planet Labs, сделанных утром 9, 11 и 13 декабря, солдаты маршировали блочными формациями по всему полигону – вероятно, отрабатывая синхронный шаг – перед тем, как заполнить макетную площадь 14 декабря.

Также отмечается, что отдельный защищенный гараж для тяжелых вооружений и площадка для обучения вождению на территории учебного комплекса, построенный в 2020 году, еще не использовался. Это может свидетельствовать о проведении еще одного военизированного или менее масштабного парада, подобного состоявшемуся в сентябре 2021 года, поскольку накануне этого мероприятия площадка для техники не была активной.

Дополнение

Дата очевидного будущего парада неизвестна, и северокорейские государственные СМИ пока не сообщают подробностей.

Одной из возможных дат проведения парада в ближайшие месяцы является 8 февраля, 75-я годовщина основания Корейской народной армии (КНА).

Последний раз Северная Корея проводила парад в эту дату в 2018 году по случаю 70-летия КНА. Известно, что Пхеньян проводит большие торжества как к празднику, так и к аналогичному празднику 25 апреля по случаю основания Корейской народно-революционной армии (КНА), проведя парад к этой годовщине в начале этого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы