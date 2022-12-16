Северная Корея готовится к проведению военного парада
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Тысячи северокорейских солдат начали широкомасштабную подготовку к военному параду, который, вероятно, состоится в ближайшие недели или месяцы, согласно анализу недавних спутниковых снимков, проведенному NK Pro, передает УНН.
Детали
Отмечается, что военный парад станет пятым в стране за последние три года.
Снимки Planet Labs показывают, что учения начались в первую неделю декабря на военном полигоне Мирим на юго-востоке Пхеньяна и продолжались до среды.
На них уже отрабатывались полномасштабные марши с участием более 11 000 солдат.
Также временный лагерь для военных или административного персонала появился между 2 и 5 декабря во дворе недостроенного отеля, что свидетельствует о начале подготовки к параду.
6 декабря на открытой лужайке, прилегающей к плацу, появились ряды возможных транспортных средств, которые использовались для перевозки солдат между полигоном и местом проведения парада в центре Пхеньяна, являющегося еще одним обязательным мероприятием, которое проводилось перед прошлыми военными парадами.
На снимках Planet Labs, сделанных утром 9, 11 и 13 декабря, солдаты маршировали блочными формациями по всему полигону – вероятно, отрабатывая синхронный шаг – перед тем, как заполнить макетную площадь 14 декабря.
Также отмечается, что отдельный защищенный гараж для тяжелых вооружений и площадка для обучения вождению на территории учебного комплекса, построенный в 2020 году, еще не использовался. Это может свидетельствовать о проведении еще одного военизированного или менее масштабного парада, подобного состоявшемуся в сентябре 2021 года, поскольку накануне этого мероприятия площадка для техники не была активной.
Дополнение
Дата очевидного будущего парада неизвестна, и северокорейские государственные СМИ пока не сообщают подробностей.
Одной из возможных дат проведения парада в ближайшие месяцы является 8 февраля, 75-я годовщина основания Корейской народной армии (КНА).
Последний раз Северная Корея проводила парад в эту дату в 2018 году по случаю 70-летия КНА. Известно, что Пхеньян проводит большие торжества как к празднику, так и к аналогичному празднику 25 апреля по случаю основания Корейской народно-революционной армии (КНА), проведя парад к этой годовщине в начале этого года.