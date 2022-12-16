Північна Корея готується до проведення військового параду

Деталі

Зазначається, що військовий парад стане п'ятим в країні за останні три роки.

Знімки Planet Labs показують, що навчання розпочалися в перший тиждень грудня на військовому полігоні Мірім на південному сході Пхеньяну і тривали до середи.

На них вже відпрацьовувались повномасштабні марші за участю понад 11 000 солдатів.

Також тимчасовий табір для військових або адміністративного персоналу з'явився між 2 і 5 грудня у дворі недобудованого готелю, що свідчить про початок підготовки до параду.

6 грудня на відкритій галявині, що прилягає до плацу, з'явилися ряди можливих транспортних засобів, які використовувалися для перевезення солдатів між полігоном і місцем проведення параду в центрі Пхеньяну, що є ще одним обов'язковим заходом, який проводився перед минулими військовими парадами.

На знімках Planet Labs, зроблених вранці 9, 11 і 13 грудня, солдати марширували блоковими формаціями по всьому полігону - ймовірно, відпрацьовуючи синхронний крок - перед тим, як заповнити макетну площу 14 грудня.

Також зазначається, що окремий захищений гараж для важких озброєнь і майданчик для навчання водінню на території навчального комплексу, побудований у 2020 році, ще не використовувався. Це може свідчити про проведення ще одного воєнізованого або менш масштабного параду, подібного до того, що відбувся у вересні 2021 року, оскільки напередодні цього заходу майданчик для техніки не був активним.

Доповнення

Дата очевидного майбутнього параду невідома, і північнокорейські державні ЗМІ поки що не повідомляють подробиць.

Однією з можливих дат проведення параду в найближчі місяці є 8 лютого, 75-та річниця заснування Корейської народної армії (КНА).

Востаннє Північна Корея проводила парад в цю дату в 2018 році з нагоди 70-річчя КНА. Відомо, що Пхеньян проводить великі урочистості як до цього свята, так і до аналогічного свята 25 квітня з нагоди заснування Корейської народно-революційної армії (КНА), провівши парад до цієї річниці на початку цього року.