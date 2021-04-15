Пивное пике: европейский рынок рекордно просел
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Продажи продукции европейских пивоваренных компаний в 2020 году уже сократились на 20%, и по итогам года снижение может достичь 25%. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации европейских пивоваров The Brewers of Europe Пьер-Оливье Бержерон, передает УНН.
Детали
Ситуация в разных странах развивалась по-разному, так как доля общественного питания в общем объеме потребления пива варьируется - от 7% в Эстонии до 70% в Португалии.
В Бельгии продажи пива в общественном питании за май, июнь и июль упали на 55%. Продажи в рознице также сократились по сравнению с 2019 годом из-за ограничений на встречи людей в домашней обстановке.
В Германии, по словам Бержерона, весной продажи в заведениях общественного питания снизились практически до нуля, и открытие заведений летом не помогло полному восстановлению - учреждения работали с половинной загрузкой.
В Ирландии многие заведения между первой и второй волной так и не открылись, потому что даже в период ослабления ограничений была запрещена работа пабов, которые подают только алкоголь, без еды.
Дополнение
Отметим, что в последнее время тренд на слабоалкогольные напитки постепенно вытесняет по популярности пиво.
В ТОП-5 самых популярных слабоалкогольных напитков от украинских производителей входят торговые марки "Beer Mix", "Shake", коктейли завода "Оболонь", "King's Bridge" и "Longmixer" от ЛВЗ "Prime".