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Пивное пике: европейский рынок рекордно просел

Пивное пике: европейский рынок рекордно просел

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Продажи продукции европейских пивоваренных компаний в 2020 году уже сократились на 20%, и по итогам года снижение может достичь 25%. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации европейских пивоваров The Brewers of Europe Пьер-Оливье Бержерон, передает УНН.

Детали

Ситуация в разных странах развивалась по-разному, так как доля общественного питания в общем объеме потребления пива варьируется - от 7% в Эстонии до 70% в Португалии.

В Бельгии продажи пива в общественном питании за май, июнь и июль упали на 55%. Продажи в рознице также сократились по сравнению с 2019 годом из-за ограничений на встречи людей в домашней обстановке.

В Германии, по словам Бержерона, весной продажи в заведениях общественного питания снизились практически до нуля, и открытие заведений летом не помогло полному восстановлению - учреждения работали с половинной загрузкой.

В Ирландии многие заведения между первой и второй волной так и не открылись, потому что даже в период ослабления ограничений была запрещена работа пабов, которые подают только алкоголь, без еды.

Дополнение

Отметим, что в последнее время тренд на слабоалкогольные напитки постепенно вытесняет по популярности пиво.

В ТОП-5 самых популярных слабоалкогольных напитков от украинских производителей входят торговые марки "Beer Mix", "Shake", коктейли завода "Оболонь", "King's Bridge" и "Longmixer" от ЛВЗ "Prime".

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