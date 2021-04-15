Пивне піке: європейський ринок рекордно просів

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Продажі продукції європейських пивоварних компаній в 2020 році вже скоротилися на 20%, і за підсумками року зниження може досягти 25%. Про це повідомив генеральний секретар асоціації європейських пивоварів The Brewers of Europe П'єр-Олів'є Бержерон, передає УНН

Деталі

Ситуація в різних країнах розвивалася по-різному, так як частка громадського харчування в загальному обсязі споживання пива варіюється - від 7% в Естонії до 70% в Португалії.

У Бельгії продажі пива в громадському харчуванні за травень, червень і липень впали на 55%. Продажі в роздробі також скоротилися в порівнянні з 2019 роком через обмеження на зустрічі людей в домашній обстановці.

У Німеччині, за словами Бержерона, навесні продажі в закладах громадського харчування знизилися практично до нуля, і відкриття закладів влітку не допомогло повному відновленню - заклади працювали з половинним завантаженням.

В Ірландії багато закладів між першою і другою хвилею так і не відкрилися, тому що навіть в період послаблення обмежень була заборонена робота пабів, які подають тільки алкоголь, без їжі.

Доповнення

Відзначимо, що останнім часом тренд на слабоалкогольні напої поступово витісняє за популярністю пиво. 

У ТОП-5 найбільш популярних слабоалкогольних напоїв від українських виробників входять торговельні марки "Beer Mix", "Shake", коктейлі заводу "Оболонь", "King's Bridge" і "Longmixer" від ЛГЗ "Prime"

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