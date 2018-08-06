Южный мост частично ограничат для проезда до 28 августа

“Внимание! Ограничение движения транспорта! С 8 августа по 28 августа в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения”, — сообщили в КК “Киевавтодор”.

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Как отмечается, Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Напомним, из-за ремонта в столице до 15 августа закроют движение на выезде с бульвара Гавела. Кроме того, с 1 августа закроют движение на ул. Леонтовича.

Ранее в Киеве перекрыли движение на важной транспортной развязке.