Південний міст частково обмежать для проїзду до 28 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Киян попередили про обмеження руху на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід із Наддніпрянського шосе у лівій смузі руху з 8 до 28 серпня. Про це з посиланням на КК “Київавтодор”, передає УНН.
“Увага! Обмеження руху транспорту! Із 8 серпня до 28 серпня у зв’язку із капітальним ремонтом деформаційних швів на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід із Наддніпрянського шосе у лівій смузі руху”, - повідомили у КК “Київавтодор”.
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Як зазначається, Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Нагадаємо, через ремонт у столиці до 15 серпня закриють рух на виїзді з бульвару Гавела. Крім того, із 1 серпня закриють рух на вул. Леонтовича.
Раніше у Києві перекрили рух на важливій транспортній розв'язці.