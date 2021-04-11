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Южная Корея частично восстанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca от COVID-19

Южная Корея частично восстанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22388 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Власти Южной Кореи приняли решение частично возобновить вакцинацию людей старше 30 лет вакцинами компании AstraZeneca. Об этом сообщает агентство Yonhap, пишет УНН.

Детали

“Использование вакцины AstraZeneca возобновится в понедельник (12 апреля), за исключением лиц в возрасте 30 лет и младше”, — сообщает агентство со ссылкой на заявление местных властей.

Отмечается, что задержка вакцинации AstraZeneca происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу предполагаемой связи между вакциной и случаями образования тромбов в стране и за рубежом.

Однако Южная Корея все же приняла предварительное решение возобновить программу прививок, сославшись на заявление Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), в котором утверждалось, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают потенциальные риски по сравнению с побочными эффектами.

Справка

Южная Корея одобрила применение вакцины AstrаZeneca 10 февраля. AstroZeneca также заключила контракт на производство вакцины с компанией SC Bioscience Korea.

По состоянию на 11 апреля, в общей сложности 1 156 950 человек получили прививки от COVID-19, из них вакциной AstraZeneca привились 916 780 человек. К концу июня страна планирует вакцинировать 12 млн человек, чтобы к ноябрю добиться выработки коллективного иммунитета.

Согласно статистике ВОЗ — в Республике Корея 108 945 случаев заболевания, 1 765 человек погибли.

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