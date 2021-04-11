Південна Корея частково відновлює вакцинацію препаратом AstraZeneca від COVID-19

Деталі

“Використання вакцини AstraZeneca відновиться в понеділок (12 квітня), за винятком осіб у віці 30 років і молодше”, — повідомляє агентство з посиланням на заяву місцевої влади.

Відзначається, що затримка вакцинації AstraZeneca відбувається на фоні зростаючої стурбованості з приводу ймовірного зв’язку між вакциною і випадками утворення тромбів в країні і за кордоном.

Однак Південна Корея все ж прийняла попереднє рішення відновити програму щеплень, пославшись на заяву Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА), в якому стверджувалося, що переваги вакцини AstraZeneca як і раніше переважують потенційні ризики в порівнянні з побічними ефектами.

Довідка

Південна Корея схвалила застосування вакцини AstrаZeneca 10 лютого. AstroZeneca також уклала контракт на виробництво вакцини з компанією SC Bioscience Korea.

Станом на 11 квітня, в цілому 1 156 950 осіб отримали щеплення від COVID-19, з них вакциною AstraZeneca зробили щеплення 916 780 осіб. До кінця червня країна планує вакцинувати 12 млн осіб, щоб до листопада домогтися вироблення колективного імунітету.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Республіці Корея 108 945 випадків захворювання, 1 765 осіб загинули.