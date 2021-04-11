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Південна Корея частково відновлює вакцинацію препаратом AstraZeneca від COVID-19

Південна Корея частково відновлює вакцинацію препаратом AstraZeneca від COVID-19

Київ • УНН

 • 22396 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Влада Південної Кореї прийняла рішення частково відновити вакцинацію людей старше 30 років вакцинами компанії AstraZeneca. Про це повідомляє агентство Yonhap, пише УНН.

Деталі

“Використання вакцини AstraZeneca відновиться в понеділок (12 квітня), за винятком осіб у віці 30 років і молодше”, — повідомляє агентство з посиланням на заяву місцевої влади.

Відзначається, що затримка вакцинації AstraZeneca відбувається на фоні зростаючої стурбованості з приводу ймовірного зв’язку між вакциною і випадками утворення тромбів в країні і за кордоном.

Однак Південна Корея все ж прийняла попереднє рішення відновити програму щеплень, пославшись на заяву Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА), в якому стверджувалося, що переваги вакцини AstraZeneca як і раніше переважують потенційні ризики в порівнянні з побічними ефектами.

Довідка

Південна Корея схвалила застосування вакцини AstrаZeneca 10 лютого. AstroZeneca також уклала контракт на виробництво вакцини з компанією SC Bioscience Korea.

Станом на 11 квітня, в цілому 1 156 950 осіб отримали щеплення від COVID-19, з них вакциною AstraZeneca зробили щеплення 916 780 осіб. До кінця червня країна планує вакцинувати 12 млн осіб, щоб до листопада домогтися вироблення колективного імунітету.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Республіці Корея 108 945 випадків захворювання, 1 765 осіб загинули.

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