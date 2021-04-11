Південна Корея частково відновлює вакцинацію препаратом AstraZeneca від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Влада Південної Кореї прийняла рішення частково відновити вакцинацію людей старше 30 років вакцинами компанії AstraZeneca. Про це повідомляє агентство Yonhap, пише УНН.
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“Використання вакцини AstraZeneca відновиться в понеділок (12 квітня), за винятком осіб у віці 30 років і молодше”, — повідомляє агентство з посиланням на заяву місцевої влади.
Відзначається, що затримка вакцинації AstraZeneca відбувається на фоні зростаючої стурбованості з приводу ймовірного зв’язку між вакциною і випадками утворення тромбів в країні і за кордоном.
Однак Південна Корея все ж прийняла попереднє рішення відновити програму щеплень, пославшись на заяву Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА), в якому стверджувалося, що переваги вакцини AstraZeneca як і раніше переважують потенційні ризики в порівнянні з побічними ефектами.
Довідка
Південна Корея схвалила застосування вакцини AstrаZeneca 10 лютого. AstroZeneca також уклала контракт на виробництво вакцини з компанією SC Bioscience Korea.
Станом на 11 квітня, в цілому 1 156 950 осіб отримали щеплення від COVID-19, з них вакциною AstraZeneca зробили щеплення 916 780 осіб. До кінця червня країна планує вакцинувати 12 млн осіб, щоб до листопада домогтися вироблення колективного імунітету.
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Республіці Корея 108 945 випадків захворювання, 1 765 осіб загинули.