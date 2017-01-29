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Вопрос освобождения заложников фактически заблокирован с сентября - И.Геращенко

Вопрос освобождения заложников фактически заблокирован с сентября - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 9926 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Вопрос освобождения заложников, политзаключенных в РФ и заложников на оккупированных территориях фактически заблокирован  с сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, передает УНН.

"Выполнение Минских соглашений были заблокированы РФ и марионеточніми" руководителями республик "и потому, что РФ не собирается пока выходить из Донбасса (но цель Москвы - это не покорение шахтерского края, а вся Украина), и потому, что Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ожидает, что 2017 год принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран. Именно поэтому с сентября фактически заблокировано вопрос освобождения заложников ", - написала И.Геращенко.

По ее мнению, для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций.

"Речь идет и о политзаключенных в РФ и о заложниках на оккупированных территориях. Плохо, что мир позволяет Кремлю, что более двух лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга.

В этом контексте очень важна солидарная позиция стран ЕС, уже высказанная лидерами Германии, Франции, Великобритании, санкции должны продолжаться до полного выполнения Минских соглашений, то есть ", к возвращению Украиной контроля над границей. А вопросы безопасности и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными", - добавила она.

Как сообщал УНН, в телефонном разговоре в субботу, 28 января, президент Франции Франсуа Олланд сказал президенту США Дональду Трампу, что санкции, наложенные на РФ из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией минских соглашений .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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