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Питання звільнення заручників фактично заблоковано з вересня - І.Геращенко

Питання звільнення заручників фактично заблоковано з вересня - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 9927 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Питання звільнення заручників, політв'язнів в РФ та заручників на окупованих територіях фактично заблоковано з вересня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко , передає УНН

"Виконання Мінських угод було заблоковано РФ і маріонеточними "руководителями республик" і тому, що РФ не збирається поки що виходити з Донбасу (але мета Москви - це не підкорення шахтарського краю, а вся Украіна), і тому, що Кремль відверто чекав, що нова адміністрація в США може бути більш лояльною. А ще Кремль чекає, що 2017 принесе більш лояльні уряди в низці європейських країн. Саме тому з вересня фактично заблоковано питання звільнення заручників", - написала І.Геращенко.

На її думку, для Москви це козир у торгах за зняття санкцій.

"Мова йде й про політв'язнів в РФ і про заручників на окупованих територіях. Погано, що світ дозволяє Кремлю , що більше двох років незаконно утримує украінців, використовувати заручників як елемент торгу.

В цьому контексті дуже важлива солідарна позиція країн ЄС, вже висловлена лідерами Німеччини, Франціі, Великої Британії, що санкціі мають тривати до повного виконання Мінських угод, тобто", до повернення Украіною контролю над кордоном. А безпекові і гуманітарні питання мають бути першочерговими", - додала вона.

Як повідомляв УНН, у телефонній розмові в суботу, 28 січня, президент Франції Франсуа Олланд сказав президенту США Дональду Трампу, що санкції, накладені на РФ через ситуацію в Україні, можуть бути зняті, лише коли ситуація на сході країни буде врегульована з цілковитою реалізацією мінських угод.

Українські Національні Новини

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