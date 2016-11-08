Вопрос об освобождении луганского судьи поднимут во время переговоров в Минске - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вопрос о местонахождении и освобождении незаконно удержанного на территории ОРЛО луганского судьи Виталия Руденко поднимут завтра во время встречи трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщил УНН советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.
"Я могу официально подтвердить информацию, что действительно Виталий Руденко незаконно удерживается на территории ОРЛО. Он выехал за территорию столкновения на похороны отца, и даже в этой ситуации был задержан и незаконно сейчас удерживается. Завтра в Минске, очевидно, представители нашей украинской делегации будут поднимать вопрос о его местонахождении и его освобождении", - ответил Ю.Тандит на вопрос о незаконном содержании луганского судьи.
Напомним, ранее первый вице-спикер ВР, участница минских переговоров И.Геращенко сообщила, что на Донбассе взяли в заложники украинца, который поехал на похороны.