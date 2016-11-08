Вопрос об освобождении луганского судьи поднимут во время переговоров в Минске - Ю.Тандит

"Я могу официально подтвердить информацию, что действительно Виталий Руденко незаконно удерживается на территории ОРЛО. Он выехал за территорию столкновения на похороны отца, и даже в этой ситуации был задержан и незаконно сейчас удерживается. Завтра в Минске, очевидно, представители нашей украинской делегации будут поднимать вопрос о его местонахождении и его освобождении", - ответил Ю.Тандит на вопрос о незаконном содержании луганского судьи.

Напомним, ранее первый вице-спикер ВР, участница минских переговоров И.Геращенко сообщила, что на Донбассе взяли в заложники украинца, который поехал на похороны.