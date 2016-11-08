Питання про звільнення луганського судді порушать під час переговорів у Мінську - Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Питання про місцеперебування та звільнення незаконно утриманого на території ОРЛО луганського судді Віталія Руденка буде порушуватися завтра під час зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це УНН повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.
"Я можу офіційно підтвердити інформацію, що дійсно Віталій Руденко незаконно утримується на території ОРЛО. Він виїхав за територію зіткнення на похорони батька, і навіть у цій ситуації був затриманий і незаконно зараз утримується. Завтра у Мінську, очевидно, представники нашої української делегації будуть підіймати питання про його місцезнаходження і його звільнення", − відповів Ю.Тандіт на запитання про незаконне утримання луганського судді.
Нагадаємо, раніше перший віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів І.Геращенко повідомила, що на Донбасі взяли у заручники українця, який поїхав на похорони.