После землетрясения в Риме приостановили работу метро
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Метро в Риме временно закрыли для проведения проверок после землетрясения в центре Италии. Об этом сообщает агентство ANSA, передает УНН.
Так, для проверок после землетрясения временно остановлена работа линий A, B и Рим В1. На линии С сообщали о небольших задержках по этой же причине.
Продолжаются проверки в Колизее и всей зоны археологических раскопок Рима.
Напомним, 30 октября два землетрясения магнитудой 6,5 и 4,6 произошли в Центральной Италии.