После землетрясения в Риме приостановили работу метро

Так, для проверок после землетрясения временно остановлена ​​работа линий A, B и Рим В1. На линии С сообщали о небольших задержках по этой же причине.

Продолжаются проверки в Колизее и всей зоны археологических раскопок Рима.

Напомним, 30 октября два землетрясения магнитудой 6,5 и 4,6 произошли в Центральной Италии.