Після землетрусу в Римі призупинили роботу метро
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Метро в Римі тимчасово закрили для проведення перевірок після землетрусу в центрі Італії. Про це повідомляє агентство ANSA , передає УНН.
Так, для перевірок після землетрусу тимчасово зупинена робота ліній A, B і В1. На лінії С повідомляли про невеликі затримки з цієї ж причини.
Тривають перевірки у Колізеї і всієї зони археологічних розкопок Риму.
Нагадаємо, 30 жовтня два землетруси магнітудою 6,5 і 4,6 сталися в Центральній Італії.