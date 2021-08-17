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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Актуальное
После землетрясения Гаити может накрыть тропический шторм

После землетрясения Гаити может накрыть тропический шторм

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В переполнены больницы в коммуне Ле-Ке в Гаити продолжают поступать пострадавшие от разрушительного землетрясения в Гаити, но кроватей на всех уже не хватает. Об этом пишет УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Носилки с ранеными пациентами приходится размещать прямо на улице. Между тем бригады спасателей отчаянно пытаются разобрать завалы в надежде найти живых. 

Премьер-министр страны Ариэль Анри назвал ситуацию драматичной, но призвал соотечественников “не паниковать” и “поддерживать” друг другу, а также удвоить меры предосторожности.

Цитата

“Ситуация и до этого была достаточно уязвимой, и этот кризис наложился на другой, если можно так сказать. Потому что у нас уже была огромная политическая нестабильность, у нас было насилие, отсутствие безопасности в целом, у нас пандемия коронавируса. Кроме того, мы не особо обращаем внимание на то, что более 40% населения Гаити страдает от нехватки продовольствия. Так что уровень уязвимости этих людей достаточно высок. К тому же мы ожидаем прихода тропического шторма в ближайшие часы ”, - сказал Флоран дель Пинто, менеджер Центра чрезвычайных операций МФКК.

Между тем стало известно, что Организация Объединенных Наций выделит не менее 8 млн долларов на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Гаити из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним

ООН предлагает создать “гуманитарный коридор” через районы Гаити, чтобы оказать помощь людям, пострадавшим от землетрясения. Правительство объявило чрезвычайное положение в стране в месяц.

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