Після землетрусу Гаїті може накрити тропічний шторм

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Носилки з пораненими пацієнтами доводиться розміщувати прямо на вулиці. Тим часом бригади рятувальників відчайдушно намагаються розібрати завали в надії знайти живих.Прем'єр-міністр країни Аріель Анрі назвав ситуацію драматичною, але закликав співвітчизників "не панікувати" і "підтримувати" один одному, а також подвоїти запобіжні заходи.

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"Ситуація і до цього була досить вразливою, і ця криза наклалася на іншу, якщо можна так сказати. Бо у нас вже була величезна політична нестабільність, у нас було насильство, відсутність безпеки вцілому, у нас пандемія коронавірусу. Крім того ми не особливо звертаємо увагу на те, що більше 40% населення Гаїті потерпає від браку продовольства. Так що рівень вразливості цих людей досить високий. До того ж ми очікуємо приходу тропічного шторму в найближчі години", - сказав Флоран дель Пінто, менеджер Центру надзвичайних операцій МФКК.

Тим часом стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй виділить щонайменше 8 млн доларів на допомогу постраждалим в результаті землетрусу в Гаїті з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо

ООН пропонує створити “гуманітарний коридор” через райони Гаїті, щоб надати допомогу людям, постраждалим від землетрусу. Уряд оголосив надзвичайний стан в країні на місяць.