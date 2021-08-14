Внаслідок землетрусу в Гаїті загинули 227 людей: уряд оголосив надзвичайний стан

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За даними служби цивільного захисту країни, щонайменше 227 людей загинули після землетрусу магнітудою 7,2 поблизу Гаїті.

За даними Геологічної служби США, землетрус був приблизно в 12 кілометрах (7,5 миль) на північний схід від Сен-Луї-дю-Суд і на 10 кілометрів в глибину (близько 6 миль в глибину).

Служба безпеки США оцінює "великі жертви" та масштабну катастрофу. Прем'єр -міністр Гаїті Аріель Генрі оголосив надзвичайний стан, який триватиме місяць.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі заявив, що “сильний землетрус” призвів до загибелі людей і завдав збитків в різних частинах країни. Він сказав, що мобілізує всі доступні урядові ресурси, щоб допомогти жертвам, і закликав гаїтян об’єднатися.

Землетрус магнітудою 7,2 з епіцентром приблизно в 125 км на захід від гаїтянської столиці Порт-о-Пренс сталася вдень 14 серпня.

Відомо також, що оголошену раніше загрозу цунамі, скасували.