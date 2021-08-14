Щонайменше 29 осіб загинули в результаті землетрусу на Гаїті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Жертвами землетрусу на Гаїті стали вже 29 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі заявив, що “сильний землетрус” призвів до загибелі людей і завдав збитків в різних частинах країни. Він сказав, що мобілізує всі доступні урядові ресурси, щоб допомогти жертвам, і закликав гаїтян об’єднатися.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,2 з епіцентром приблизно в 125 км на захід від гаїтянської столиці Порт-о-Пренс сталася вдень 14 серпня.
Відомо також, що оголошену раніше загрозу цунамі, скасували.